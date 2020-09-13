В Ленобласти нашли конечности человека на берегу реки
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На берегу реки в Волховском районе Ленинградской области нашли фрагменты человеческого тела. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Уточняется, что были обнаружены отчлененные верхние и нижние конечности на берегу реки Сясь в деревне Коскеницы.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
На данный момент проводится осмотр места происшествия при участии отряда МЧС, водолазов, сотрудников полиции и следователей-криминалистов. Устанавливается личность человека, которому принадлежат останки.
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