Канцлер Австрии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране начинается вторая волна пандемии коронавируса. Об этом сообщает APA.

«Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», — сказал он.

Политик отметил, что две недели назад в стране было около 350 новых случаев COVID-19 в сутки, а 12 сентября больше 850. При этом в Вене зафиксировано около 50% всех новых инфицированных в Австрии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Новая пандемия: глава ВОЗ призвал развивать здравоохранение

Ученый предупредил о начале второй волны эпидемии COVID-19 в Испании

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России