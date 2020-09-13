Канцлер Австрии заявил о начале второй волны коронавируса в стране
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране начинается вторая волна пандемии коронавируса. Об этом сообщает APA.
«Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», — сказал он.
Политик отметил, что две недели назад в стране было около 350 новых случаев COVID-19 в сутки, а 12 сентября больше 850. При этом в Вене зафиксировано около 50% всех новых инфицированных в Австрии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новая пандемия: глава ВОЗ призвал развивать здравоохранение
— Ученый предупредил о начале второй волны эпидемии COVID-19 в Испании
— Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России