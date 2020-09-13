В загоревшейся краснодарской многоэтажке была неправильно смонтирована проводка

Электропроводка в краснодарской многоэтажке, где минувшей ночью произошел мощный пожар, была смонтирована с нарушениями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Монтаж электропроводки был осуществлен неправильно. Также выявлены ошибки при проектировании и строительстве. Дом был введен в эксплуатацию по судебному решению», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что из-за этого незадолго до возгорания электросети в доме автоматически перешли в экстренный режим работы из-за высокой нагрузки.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на Российской улице загорелся мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек, их разместили в одной из местных школ. Никто из жильцов дома не погиб и не пострадал. Площадь пожара составила 4,4 тыс. кв. м.

Из-за инцидента ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлекли более 200 человек и 60 единиц техники.

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