В центр Минска стягивается военная бронетехника, в том числе БТР

Милиция и военные подразделения стягиваются в центр Минска, где ожидается очередная протестная акция. Около дворца Независимости была замечена колонна из шести БТР, сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, белорусские силовики стянули в центр крупные силы для противодействия протестующим. На месте дежурят броневики и автозаки, ОМОН обносит площадь проволочными заграждениями.

Отмечается, что по периметру Октябрьской площади в центре Минска также выставлено оцепление из солдат внутренних войск и ОМОНа.

Очередная акция протеста в Минске намечена на 14.00 мск. Демонстранты намерены двигаться в центр города несколькими большими колоннами.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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