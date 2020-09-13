Причиной пожара в многоэтажке Краснодара стал аварийный режим работы электросети

Аварийный режим работы электросети вызвал пожар в краснодарской многоэтажке, в результате которого сгорели более 60 квартир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«К пожару привел аварийный режим работы электросети в розетках. Очаг возгорания находился в квартире №50 на восьмом этаже», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на Российской улице горит мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек, их разместили в одной из местных школ. Никто из жильцов дома не погиб и не пострадал.

Из-за инцидента ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлекли более 200 человек и 60 единиц техники.

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