Еще 5 449 случаев коронавируса выявили в России

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В России за прошедший день выявили 5 449 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Выздоровели 2 690 человек, скончались 94.

Всего в стране зафиксировано 1 062 811 случаев инфицирования, вылечились 876 225 пациентов, скончались 18 578.

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