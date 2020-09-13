Еще 5 449 случаев коронавируса выявили в России
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В России за прошедший день выявили 5 449 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Выздоровели 2 690 человек, скончались 94.
Всего в стране зафиксировано 1 062 811 случаев инфицирования, вылечились 876 225 пациентов, скончались 18 578.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минздрав сообщил о разработке второй вакцины от COVID-19 в штатном режиме
— Названо число трудившихся в РФ во время пандемии медиков