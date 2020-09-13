Названа предварительная причина пожара в многоэтажке Краснодара

Прокуратура назвала предварительную причину возгорания в многоквартирном доме на Российской улице в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства.

«Предварительно, короткое замыкание», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре горит мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек, их разместили в одной из местных школ. Никто из жильцов дома не погиб и не пострадал.

Из-за инцидента ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлекли более 200 человек и 60 единиц техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Площадь пожара в многоэтажке в Краснодаре возросла в три раза

— Крупный пожар в краснодарской многоэтажке полностью потушен

— Пожар в многоэтажке в Краснодаре локализован на 4,4 тыс. кв. м