Стала известна ситуация с коронавирусом в вузах России

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал ситуацию с коронавирусом в российских вузах стабильной, передает РИА «Новости».

«Ситуация стабильная с точки зрения эпидемиологической, дополнительных никаких мер не надо и рекомендаций, посмотрим, как будет дальше», — заявил министр.

Он добавил, что единичные случаи заболевания есть, однако очагов не выявлено.

Ранее Фальков рассказал, что на территорию России еще не въехали больше 100 тысяч иностранных студентов по эпидемиологическим причинам.

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