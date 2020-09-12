ООН призвала развитые страны не вводить санкции против развивающихся стран

Генассамблея ООН призвала страны мира воздержаться от введения не соответствующих международному праву односторонних санкций против развивающихся стран. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на принятую резолюцию ООН.

Согласно тексту документа, ГА ООН «призывает государства воздерживаться от введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют международному праву и Уставу ООН и препятствуют обеспечению полного экономического и социального развития, особенно в развивающихся странах».

США, Великобритания, Украина и ФРГ не поддержали этот пункт резолюции.

10 сентября Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного украинца из-за приписываемого им «вмешательства» в американские выборы.

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