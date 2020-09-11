Опрос показал, что половина россиян не хотят делать прививку от COVID-19

Опрос, проведенный дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, показал, что почти половина россиян не планируют делать прививку от коронавируса, передает РИА «Новости».

Как отмечается, 45,6% опрошенных вообще не хотят прививаться от COVID-19, а еще 18,6% планируют подождать с решением до следующего года.

Кроме того, опрос показал, что в случае появления симптомов коронавируса или гриппа почти 9,1% населения не планирует обращаться.

Только 13,2% опрошенных планируют сделать прививку от коронавируса сразу, 4,6% хотят сделать это через несколько месяцев, а 18% респондентов затруднились ответить.

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