В США назвали возможные сроки восстановления страны от пандемии COVID-19

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью MSNBC заявил, что страна может восстановиться от пандемии коронавируса к концу 2021 года.

«Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до COVID, это будет ближе к концу 2021 года», — сказал Фаучи.

Он также отметил, что доступная вакцинация от коронавируса появится в США до конца текущего года. Однако распространение вакцинации будет отмобилизовано к середине-концу 2021 года.

В США зарегистрировано более 6,4 млн случаев коронавируса и более 192 тыс. смертей.

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