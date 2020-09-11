В США назвали возможные сроки восстановления страны от пандемии COVID-19
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Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью MSNBC заявил, что страна может восстановиться от пандемии коронавируса к концу 2021 года.
«Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до COVID, это будет ближе к концу 2021 года», — сказал Фаучи.
Он также отметил, что доступная вакцинация от коронавируса появится в США до конца текущего года. Однако распространение вакцинации будет отмобилизовано к середине-концу 2021 года.
В США зарегистрировано более 6,4 млн случаев коронавируса и более 192 тыс. смертей.
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