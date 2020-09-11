В ОЗХО до сих пор не получили от Берлина данных по Навальному

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что техсекретарь организации до сих пор не получил никаких материалов от Германии по Алексею Навальному, передает РИА «Новости».

Ранее газета Spiegel написала, что ОЗХО якобы получила от ФРГ анализы блогера Алексея Навального. Но постпреду сказали, что до настоящего времени технический секретарь ничего от немецкой стороны не получил.

«Ни результатов анализов, ни каких-либо других материалов, относящихся к этому делу. Ситуация нетерпима», — сказал Шульгин.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, и блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель блогер находился в коме.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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