В Госдуме допустили снижение ставки ЦБ до 10% к концу года

Депутат Кирьянов: ставка ЦБ в 10% зависит от международных процессов
«Газета.Ru»

Российский Центробанк вновь снизил ключевую ставку, теперь она составляет 15%. Зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал решение ЦБ консервативным.

«Достаточно осторожные консервативные действия Банка России направлены на то, чтобы у нас не было резкой волатильности, чтобы у нас был формат, который соответствует ожиданиям на перспективу, по крайней мере бюджетного планирования. Сегодня Центральный Банк поддерживает вектор на снижение ключевой ставки и, соответственно, на достижение плановых показателей порядка 4% инфляции на горизонте бюджетной трехлетки до 2028 года», — отметил он.

Кирьянов не исключил, что ставка может снизиться до 10% к концу года. Однако это зависит от внешнеполитических событий.

«Думаю, что ставка в 10% может появиться в этом году, если этому будут способствовать международные процессы, то есть окончание ближневосточного конфликта, нормализация поставок нефти. И общий контур международной политики, связанной с нефтегазовым сектором», — заключил парламентарий.

В пресс-релизе по ставке в Банке России сообщили, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики прогнозируют снижение годовой инфляции до 4,5–5,5% в 2026 году.

Ранее россиянам пообещали, что кредиты подешевеют к лету.

 
