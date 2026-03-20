Женщина заселилась в отель с шестилетним сыном и сбежала, бросив его одного

Женщина бросила своего шестилетнего сына в китайском отеле и пропала без вести
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

В Китае женщина оставила шестилетнего сына одного в отеле и исчезла, пишет Sohu.com.

Инцидент произошел в городе Чжэнчжоу. По данным СМИ, 9 февраля мать и сын по имени Чэнчэн заселились в номер местного отеля.

Распорядок дня постояльцев был необычным — они выходили из номера ночью и спали днем. 1 марта женщина пропала, перестав отвечать на телефонные звонки.

Брошенный ею ребенок ходил за сотрудниками отеля, выпрашивая объятия. В конце концов персонал временно взял заботу о мальчике на себя, его решили оставить в номере и кормить за счет отеля.

Сейчас полиция и местные жители разыскивают пропавшую женщину. Им удалось связаться с другими родственниками ребенка, но местонахождение его матери и причины ее исчезновения остаются неизвестными.

Ранее женщина оставила своего восьмилетнего сына в горах за непослушание.

 
