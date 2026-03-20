Трамп объяснил, в чем разница между Путиным и Зеленским

Трамп вновь заявил, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что с украинским лидером Владимиром Зеленским сложнее иметь дело, чем с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит журналистка телеканала MS Now.

«С Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным», — передает журналистка слова Трампа.

По ее словам, Трамп выражает большее доверие российскому президенту, нежели любому из европейских лидеров.

15 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что удивлен нежеланием украинского лидера Владимира Зеленского заключить мирную сделку по Украине.

До этого Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от мирной сделки, потому что это неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. А за этим последует и необходимость проведения новых президентских выборов на Украине, обратил внимание российский лидер.

Ранее Трамп назвал Зеленского последним человеком, в чьей помощи нуждаются США.