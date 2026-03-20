Путин наградил телеведущую Марию Ситтель медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении телеведущей Марии Ситтель медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить <...> Ситтель Марию Эдуардовну — ведущую программы группы выпуска программы «Вести», — говорится в указе.

Этим же указом президент обратил внимание на достижения других представителей медиасферы, в частности, директора Краснодарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Дмитрия Михеева и председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Владимира Рябовола.

Путин также отметил другими наградами работников российских предприятий, чиновников, врачей, ученых и матерей-героинь.

До этого глава государства подписал указ о награждении орденами победителей Паралимпиады в Италии.

Ранее Путин назвал российских паралимпийцев героями.