Концерт из секретного тура комика Щербакова отменили в Челябинской области

Выступление известного резидента шоу «Что было дальше?» Алексея Щербакова, запланированное на 14 апреля в городе Кыштым Челябинской области, не состоится. Об этом РИА Новости сообщили в местном Дворце культуры «Победа», где должно было пройти мероприятие.

По словам сотрудника учреждения, официальное уведомление об отмене концерта поступило на электронную почту ДК. В настоящее время организаторы уже начали возврат денежных средств за приобретенные билеты. Причины отмены выступления в пресс-службе не назвали — как и не уточнили, сколько билетов было продано к моменту принятия решения.

«На наш электронный адрес было отправлено официальное электронное письмо об отмене. Возврат билетов сейчас осуществляется», — сообщил собеседник агентства.

Стоимость билетов на отмененное выступление варьировалась от 2 до 6 тысяч рублей.

Об отмене шоу Щербакова в Кыштыме уже сообщал Mash. По его данным, организатор «тайного тура» комика по России пытался уговорить представителей площадки все же согласиться на проведение концерта, но получил отказ.

При этом, как отмечает РИА Новости, концерты Щербакова в Кандалакше и Апатитах Мурманской области, намеченные на 28 и 29 марта, остаются в афише. В кассах местных Дворцов культуры заявили, что информация об отмене пока не поступала, а билеты продолжают продаваться.

В Кандалакше цена билетов составляет от 2,6 до 6,5 тысячи рублей, большинство мест уже раскуплено. В Апатитах, где запланировано сразу два выступления Щербакова 29 марта, осталось всего несколько свободных мест.

Организацией выступлений Щербакова занимается компания, ранее работавшая с Нурланом Сабуровым, Викторией Складчиковой, Гариком Мартиросяном, Гурамом Амаряном и Андреем Бебуришвили. За 2025 год доход фирмы упал на 70%.

Ранее стало известно об отмене концертов Щербакова в России после скандала с Сабуровым.