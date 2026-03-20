В Россию депортировали участницу аферы на миллиард рублей

МВД: Турция выдала РФ сотрудницу Finiko, обвиняемую в ущербе на 1 млрд рублей

Турецкие власти депортировали в Россию женщину, которая обвиняется в деятельности скандально известной финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк опубликовала видеозапись из стамбульского аэропорта, на которой обвиняемая запечатлена в сопровождении сотрудников силовых структур.

Задержанная россиянка ранее была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Согласно материалам следствия, в период с 2019 по 2021 год она выступала активным представителем интернет-платформы Finiko, вовлекая граждан в сомнительные инвестиционные схемы.

Масштаб деятельности пирамиды оказался колоссальным: потерпевшими по делу признаны около 7700 человек, а совокупный финансовый ущерб, нанесенный вкладчикам, превысил 1 млрд рублей.

В феврале Таиланд выдал России мужчину, обвинявшегося в хищении 3,2 млрд рублей на госконтрактах МВД.

Ранее России выдали сооснователя пирамиды Life is Good.

 
