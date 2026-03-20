Путин сформировал президентскую «пятерку» членов ЦИК

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

По действующему законодательству, по пять членов комиссии назначают президент, Совет Федерации и Госдума.

В состав «президентской пятерки» вошли Элла Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Анатолий Сысоев.

11 марта Госдума назначила пять депутатов членами ЦИК. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выбор депутатов подчеркивает соблюдение принципа представительства в ЦИК от различных территорий России.

До этого, 4 марта, своих представителей в состав Центризбиркома внес Совет Федерации.

ЦИК формируется на пятилетний срок. Полномочия прежних членов ЦИК истекают в марте.

