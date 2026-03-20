В Самарской области произошел взрыв газа и пожар

63.RU: в поселке Волжский Самарской области взорвался газ и сгорели три дома

В поселке Волжский Самарской области произошел взрыв газа и сгорели три дома. Об этом сообщает местный портал 63.RU.

Уточняется, что ЧП произошло в пятницу, 20 марта, в 11 часов по местному времени. В результате случившегося никто не пострадал.

«Площадь разрушения составила 150 квадратных метров. Для ликвидации последствий взрыва привлечены 20 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 1 единиц техники. Причина взрыва устанавливается», — сообщили в МЧС по региону.

В то же время на той же улице Подсухина сгорели два дома — № 43 и 43а. Горели два частных дома и надворные постройки, уточнили в ведомстве. Не удалось спасти двух человек — 60-летнего мужчину и 83-летнюю женщину.

Примерно через два часа пожар локализовали на площади в 350 квадратных метров. На месте работали 62 сотрудника экстренных служб и 23 единицы техники.

Тогда же в Волжском Волжский загорелся еще один дом, на Заводском переулке, 7. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет, добавили в МЧС.

