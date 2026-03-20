Медведев пришел к выводу, что большинство стран ООН являются самопровозглашенными

Медведев и Медведчук: большую часть стран ООН можно считать самопровозглашенными
Большую часть государств — членов ООН можно считать самопровозглашенными. К такому выводу пришли зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и украинский политик Виктор Медведчук в совместной статье в журнале «Международная жизнь».

«По формальным признакам самопровозглашенными можно считать большинство государств, заявивших о независимости от Испании. В Европе самопровозглашенными являются Нидерланды и Бельгия», — отметили авторы.

Медведев и Медведчук отметили, что перечисленные государства возникли за счет реализации «собственного права на самоопределение».

Авторы добавили, что процесс распада СССР и появление на его месте новых государств — процесс необратимый. На это также указывал российский президент Владимир Путин, говорится в статье.

В январе Медведев поинтересовался у генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, есть ли у Донбасса и Крыма, которые были присоединены к Украине в 1956 году, право на самоопределение в смысле статьи 1 Устава ООН, как и у жителей Гренландии.

Ранее Медведев заявил, что ООН не способна влиять на события, как в Венесуэле.

 
© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

