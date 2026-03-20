Большую часть государств — членов ООН можно считать самопровозглашенными. К такому выводу пришли зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и украинский политик Виктор Медведчук в совместной статье в журнале «Международная жизнь».

«По формальным признакам самопровозглашенными можно считать большинство государств, заявивших о независимости от Испании. В Европе самопровозглашенными являются Нидерланды и Бельгия», — отметили авторы.

Медведев и Медведчук отметили, что перечисленные государства возникли за счет реализации «собственного права на самоопределение».

Авторы добавили, что процесс распада СССР и появление на его месте новых государств — процесс необратимый. На это также указывал российский президент Владимир Путин, говорится в статье.

В январе Медведев поинтересовался у генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, есть ли у Донбасса и Крыма, которые были присоединены к Украине в 1956 году, право на самоопределение в смысле статьи 1 Устава ООН, как и у жителей Гренландии.

Ранее Медведев заявил, что ООН не способна влиять на события, как в Венесуэле.