Мелания Трамп обратилась к Лукашенко с просьбой об украинских детях

Мелания Трамп попросила Лукашенко помочь с поиском потерявшихся украинских детей
Первая леди США Мелания Трамп направила президенту Белоруссии Александру Лукашенко официальную просьбу обсудить с российским лидером Владимиром Путиным судьбу украинских детей, предположительно, находящихся на территории России. Об этом журналистам рассказал сам белорусский лидер, пишет БелТА.

По словам Лукашенко, Мелания Трамп передала ему «список детей, которые якобы в результате войны в Украине затерялись в России». Белорусский президент подтвердил готовность передать эту информацию российскому коллеге во время ближайшей личной встречи.

«Если Мелания просит (это в развитие того письма, которое она когда-то передала Путину по поводу детей), я эту позицию старшему брату доведу, не вопрос», — сказал Лукашенко.

При этом он выразил скептицизм относительно достоверности предоставленных списков детей и реальной заинтересованности Киева в решении этой проблемы. Он заявил, что не намерен оказывать давление на Путина по этому вопросу.

В августе 2025 года американская первая леди передала Путину письмо через своего супруга Дональда Трампа. В нем шла речь о защите украинских детей, вывезенных в РФ.

