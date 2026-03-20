ФАС потребовала от Wildberries и Ozon изменить работу с продавцами

ФАС обязала Wildberries и Ozon скорректировать работу с продавцами до 3 апреля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от маркетплейсов Wildberries и Ozon пересмотреть условия взаимодействия с продавцами. Об этом говорится на сайте службы.

Как сообщает ведомство, антимонопольные органы выявили признаки дискриминации в установлении комиссий для российских и иностранных продавцов. Теперь площадки обязаны скорректировать тарифы, приведя их к «экономически обоснованному уровню».

В ходе заседания экспертного совета ФАС по развитию конкуренции в ИТ-сфере было установлено, что существующая система комиссий ставит отечественный бизнес в невыгодное положение. Кроме того, серьезные претензии вызвала практика «инвестирования в цены» без прямого согласия продавцов, что, по мнению службы, ущемляет интересы как продавцов, так и потребителей.

Согласно предписанию, Wildberries и Ozon должны до 3 апреля отчитаться перед ФАС о структуре своих комиссионных сборов. Маркетплейсам также предстоит внести изменения в оферты и технические алгоритмы работы: теперь любое участие платформы в ценообразовании товара за счет собственных средств должно быть строго добровольным и подтверждаться согласием продавца.

В пресс-службе Wildberries заявили, что компания участвовала в работе экспертного совета и представила свою позицию по ключевым вопросам регулирования комиссий и скидок. Также представители маркетплейса внесли ряд инициативных предложений, поддержанных другими участниками рынка.

«Дискуссия носила конструктивный и содержательный характер, что позволило выработать подходы, направленные на повышение прозрачности и предсказуемости указанных инструментов для партнеров платформ», — рассказали представители Wildberries.

В компании подчеркнули, что озвученные предложения исходят из необходимости сохранения комиссий и скидок как важной части рыночной модели работы цифровых платформ.

