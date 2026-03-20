Житель Тувы открыл стрельбу по полицейским и пытался напасть на них с ножом

Сотрудники МВД Тувы применили табельное оружие против стрелявшего в них мужчины
Житель Республики Тыва открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после чего был обезоружен и задержан. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, 20 марта в дежурную часть поступило сообщение о подозрительном человеке в поле у села Бижиктиг-Хая. Он был в самодельной маске, с проводами на шее, держал саперную лопату и имел при себе рюкзак. Когда полицейские попытались приблизиться, мужчина начал стрелять из пистолета в их сторону, а после того как патроны закончились, достал нож и направился к сотрудникам МВД. На требования прекратить противоправные действия он не реагировал.

В соответствии с законом «О полиции» один из полицейских применил табельное оружие. Сначала он произвел предупредительные выстрелы, а затем выстрел в ногу нападавшему. После этого правонарушителя удалось обезоружить и задержать. Он был госпитализирован. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. По предварительным данным, стрелок использовал травматический пистолет.

16 марта в селе Стефановка в Крыму мужчина выстрелил из ружья в четверых полицейских, пришедших в его дом в рамках оперативной работы. Злоумышленник также поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение. По данным МВД, стрелок применил неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента одного сотрудника полиции госпитализировали, троим оказали разовую медицинскую помощь. Нападавшего нейтрализовали в ходе перестрелки.

Ранее житель Амурской области ударил полицейского головой и сломал ему зуб.

 
