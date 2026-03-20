Роналду не сыграет за сборную Португалии в ближайших товарищеских матчах

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не вызван на ближайшие товарищеские матчи сборной Португалии против Мексики и США, сообщает пресс-служба португальской команды в соцсетях.

Роналду пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Халиджа» и «Неома». Португалец летал в Испанию и перенес курс терапии после травмы задней поверхности бедра. Футболист получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейху». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» с результатом 3:1.

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 23 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.



