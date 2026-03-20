В Петербурге немецкий дипломат сбил курьера при выезде с парковки

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами Германии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

В полиции рассказали, ссылаясь на СМИ, что 2 марта на Полтавской улице водитель автомобиля с номерами генконсульства ФРГ при выезде с подземного паркинга совершил наезд на курьера, передвигавшегося на электровелосипеде. Пострадавший был госпитализирован.

«Проводится проверка. Готовится запрос в консульство для определения статуса водителя», — сказал собеседник агентства.

По данным источника RT, за рулем служебного автомобиля мог находиться сотрудник генконсульства — 23-летний Денис Хофманн. Собеседник телеканала уточнил, что курьер получил сотрясение мозга и травму колена.

Telegram-канал 112 писал, что после ДТП водитель автомобиля дипмиссии покинул место происшествия, не дождавшись полиции. Уличная камера запечатлела инцидент. По данным канала, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Хофманна, однако 16 марта он не явился в суд, сославшись на дипломатический иммунитет.

7 марта в Москве автомобиль с красными номерами, которые устанавливаются на машинах иностранных консульств или посольств, протаранил вход метро на станции «Пражская». Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточнил, что код его номеров свидетельствует о принадлежности представительству Азербайджана.

Ранее автомобиль протаранил ворота консульства России в Сиднее.

 
