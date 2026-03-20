Житель Амурской области ударил полицейского головой и сломал ему зуб

Житель Амурской области сломал зуб полицейскому и угодил под суд, сообщает СУ СКР по региону.

В Райчихинске возбудили дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении 33-летнего местного жителя. По версии следствия, в октябре 2025 года участковый полиции по указанию дежурного выехал по вызову на бытовой конфликт.

В квартире заявительницы он обнаружил пьяного мужчину, который скандалил и отказывался уходить. Сотрудник несколько раз потребовал покинуть помещение, но требования вызвали агрессию у обвиняемого.

Дебошир схватил полицейского за форменную одежду в области плеч и ударил головой в нижнюю часть лица. В результате у сотрудника МВДД диагностировали травматический перелом зуба и ушиб десны.

Теперь нападавший предстанет перед судом, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее в Нидерландах осудили мужчину, укусившего полицейского за ягодицу при аресте.

 
