Религиовед раскрыл судьбу украинской церкви после смерти Филарета

Религиовед Лункин: после смерти Филарета осколки Киевского патриархата вольются в ПЦУ
В возрасте 97 лет умер бывший патриарх раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Российский религиовед Роман Лункин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что замена Филарета на его посту не имеет смысла, а «осколки» Киевского патриархата теперь вольются в Православную церковь Украины (ПЦУ).

«Смерть Филарета означает уход прежде сильного и в целом достойного противника для УПЦ [Московского патриархата]. Фактически Денисенко сошел со сцены в 2018 году, когда при участии [экс-президента Украины Петра] Порошенко была образована ПЦУ и в нее вошел почти весь Киевский патриархат. Замена Филарета на кого-либо еще не имеет никакого смысла, поскольку он был патриархом и сам был главной и единственной фигурой в своей церкви. Его покинули его соратники, а он не хотел уходить на пенсию, куда его усиленно провожали коллеги-раскольники из ПЦУ. Осколки Киевского патриархата теперь вольются в ПЦУ, а сам раскольничий патриархат останется воспоминанием о параде суверенитетов начала 1990-х годов. Именно тогда волна истории выносила наверх такие сильные фигуры, как непотопляемый и грозный критик Москвы и РПЦ Филарет Денисенко», — заключил он.

В 1992 году Филарет стал инициатором создания Украинской православной церкви Киевского патриархата, за что был лишен сана Русской православной церковью. В 2018 году при его участии была создана ПЦУ, однако возглавил ее другой священник, а Филарет стал «почетным патриархом» без реальной власти. Вскоре после этого он вступил в конфликт с руководством раскольников, обвинив их в нарушении договоренностей. В духовном завещании Филарет запретил священникам ПЦУ отпевать его. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что умер патриарх Грузии Илия Второй.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
