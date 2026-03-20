Собянин сообщил об уничтожении десятков БПЛА на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ нейтрализовали масштабную атаку с воздуха, сбив 21 беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен 21 БПЛА, летевший на Москву», — написал мэр.

В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

На днях член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник в интервью «Газете.Ru» высказался за решительные действия российских вооруженных сил в ответ на массированные налеты беспилотников ВСУ. По словам парламентария, запуск около 250 дронов в сторону Москвы за двое суток требует противодействия. Колесник уверен, что России необходимо нанести по Украине такой массированный удар, после которого руководству страны во главе с Владимиром Зеленским было бы крайне трудно восстановить позиции.

