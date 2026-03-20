В ЦСКА назвали причину отстранения Мойзеса от тренировок с командой

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение об отстранении защитника Мойзеса от тренировок с основной командой. Его слова приводит «Чемпионат».

«В отношении Мойзеса него клуб применил наказание дисциплинарного характера. Дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации», — сказал Бабаев.

19 марта стало известно, что Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом из-за перепалки с главным тренером Фабио Челестини в раздевалке. Инцидент произошел после матча с «Краснодаром» в Кубке России, завершившегося со счетом 0:4. Основанием для отстранения названо нарушение субординации.

В матче с «Краснодаром» Мойзес получил два предупреждения в течение двух минут и получил красную карточку на 64-й минуте. После удаления ЦСКА остался в меньшинстве.

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» 7 апреля.



