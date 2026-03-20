В Госдуме объяснили, как армия защитит арестованных за рубежом россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить использовать российскую армию для защиты арестованных граждан за рубежом. Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, как будет работать закон в случае его принятия парламентом.

«Надо понимать, что принимается в среднем примерно треть тех законопроектов, которые вносятся в Государственную думу. Тот, о котором идет речь, вполне логичный, он юридически расширяет основания для применения армии за рубежом: поводом становится арест или уголовное преследование российского гражданина в иностранной юрисдикции, которое Москва сочтет незаконным. Решение — за президентом. На практике это может выглядеть как демонстрация военной силы для того, чтобы вынудить отпустить задержанного. Или и вовсе силовая операция спецподразделений по освобождению арестованного», — отметил он.

Журавлев допустил, что российская армия могла бы поспособствовать освобождению археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше в конце 2025 года по требованию Киева. Накануне суд Варшавы принял решение экстрадировать его на Украину.

«Эти меры, кстати, вполне могли пригодиться сейчас в Польше, которая незаконно задержала и собирается экстрадировать на Украину российского ученого-археолога Бутягина. Освободить его из тюрьмы было бы справедливо. Для стран, особенно входящих в недружественные нам военные блоки, это сигнал о неприемлемо высокой цене любого ареста россиянина», — заключил он.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста и уголовного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, который действуют по поручению иностранных государств без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации. Законопроект разработан Минобороны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что направил данный законопроект в комитет по обороне. По его словам, депутаты рассмотрят его в приоритетном порядке.

Ранее в Госдуме назвали главную цель нового наступления России на Украине.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
