Педофил из Воронежа получил 22 года колонии за переписку с 12 девочками

В Воронеже осудили мужчину за интимную переписку и насилие над ребенком

В Воронеже вынесли приговор 31-летнему местному жителю за совращение и сексуализированное насилие над несовершеннолетними, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Как установили следствие и суд, с марта 2020 года по декабрь 2023-го подсудимый вел в соцсетях переписку с 12 девочками. Он требовал у них интимные фото и видео и отправлял свои. Кроме того, с мая 2022-го по сентябрь 2023-го педофил неоднократно надругался над девятилетней жертвой, проживавшей в Воронеже.

Мужчина был признан виновным по 13 эпизодам: пункту «б» части 4 и части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденного лишили права работать с детьми на 17 лет, назначили два года ограничения свободы и взыскали 6,8 млн рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

Ранее в Костроме педофил заманивал к себе детей сладостями и едва не увел с собой мальчика.