Семеро украденных собак вместе сбежали и вернулись к хозяину

Sohu: в Китае 7 украденных собак сбежали от похитителей и вернулись к хозяину
В китайском городе Чанчунь необычная история с участием семи домашних собак стала вирусной в соцсетях. Животные, которых похитили, сумели сбежать и самостоятельно вернуться домой, преодолев около 17 километров, пишет Sohu.

По информации пользователей сети, собаки — среди них немецкая овчарка, золотистый ретривер и корги — жили в одной деревне и часто играли вместе. После кражи им удалось сбежать, после чего они отправились в обратный путь.

Очевидцы заметили животных 16 марта возле скоростной автомагистрали Чаншуан: собаки шли вдоль дороги, а позже их также видели на полях неподалеку. Фотографии животных быстро разошлись в интернете, вызвав широкий отклик.

Сообщается, что в итоге все семь собак благополучно добрались до дома. История вызвала обсуждение в сети, где пользователи восхищаются их «командной работой» и ориентированием на местности.

Ранее хозяева нашли пропавшую 3 года назад собаку за 3200 км от дома, привязанной к столбу.

 
