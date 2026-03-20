Защита футболиста, убившего предпринимательницу, планирует добиваться более мягкой статьи

Защита игрока Секача считает, что он совершил убийство в состоянии аффекта

Защита футболиста екатеринбургского «Урала-2» Даниила Секача планирует добиваться более мягкой статьи для своего подопечного, передает Mash.

Секач признал вину, он заявил, что действовал под влиянием мошенников.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. Как указывалось в СМИ, футболист, не ожидавший возвращения женщины, сначала избил ее, а потом нанес два удара ножом в бедро, что и привело к ее смерти.



Ранее сообщалось о том, что Секачу грозит до 20 лет тюрьмы за убийство бизнесвумен.