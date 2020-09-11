Глава Мосгорсуда Егорова подала в отставку

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об уходе в отставку, говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей.

«Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года... будет рассмотрено 22 сентября», — говорится в сообщении.

Причины такого решения не уточняются.

Ольга Егорова стала председателем Мосгорсуда в 2000 году.