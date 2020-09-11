В России за сутки коронавирус подтвердился у 5504 человек, пишет оперштаб в Telegram.

Больше всего заражений в Москве (698), Санкт-Петербурге (216) и Подмосковье (175). 22,5% инфицированных не имели симптомов.

Таким образом, всего в России коронавирусом заразились 1 051 874, выздоровели 868 107, погибли 18 365 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В 10 школах Саратовской области обнаружили очаги коронавируса

— В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса

— Заммэра Москвы рассказала о самочувствии привитых от коронавируса москвичей