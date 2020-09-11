Диетолог опровергла миф о похудении

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в Instagram опровергла миф о том, что при похудении нельзя есть картофель, макароны, белый рис и сливочное масло.

По ее словам, вес не увеличивается от определенных продуктов.

«Поправляются от переедания в целом. Вопрос в количестве!», — написала Комиссарова.

Диетолог заявила, что в 100 граммах картофеля содержится всего 80 калорий. Более того, этот овощ богат калием и витамином С. Врач также посоветовала употреблять не больше 50 граммов макарон.

Комиссарова подчеркнула, что в 100 граммах риса содержится 130 калорий, поэтому его можно есть при похудении. Кроме того специалист добавила, что 10 граммов сливочного масла считаются суточной нормой и не вредят фигуре.

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