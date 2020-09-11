Спасатели установили причину взрыва в китайском городе Чжухай
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Причиной ЧП в районе одной из гостиниц китайского города Чжухай стал взрыв газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию центрального телевидения Китая.
«Сегодня утром рядом с гостиницей в районе Доумэнь произошёл взрыв газа. Находящиеся в округе коммерческие и жилые здания получили различной степени повреждения», — сообщает телеканал
Отмечается, что в районе взрыва образовались завалы, вспыхнул пожар.
По последним данным, пострадали три человека. Они были госпитализированы. Информация о жертвах не поступала.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мощный взрыв прогремел в китайском городе Чжухай, есть пострадавшие