Спасатели установили причину взрыва в китайском городе Чжухай

Причиной ЧП в районе одной из гостиниц китайского города Чжухай стал взрыв газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию центрального телевидения Китая.

«Сегодня утром рядом с гостиницей в районе Доумэнь произошёл взрыв газа. Находящиеся в округе коммерческие и жилые здания получили различной степени повреждения», — сообщает телеканал

Отмечается, что в районе взрыва образовались завалы, вспыхнул пожар.

По последним данным, пострадали три человека. Они были госпитализированы. Информация о жертвах не поступала.

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