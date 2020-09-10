В России проведено более 39,5 млн тестов на COVID-19

Свыше 39,5 миллиона тестов на выявление коронавируса проведено в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Только за последние сутки было проведено 286 тысяч тестов.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране сейчас находятся 208 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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