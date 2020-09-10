В Испании ограбили и изнасиловали туристку на нудистском пляже

Туристка подала заявление в полицию об ограблении и изнасиловании на нудистском пляже недалеко от курорта Мазаррон в Испании. Об этом пишет The Sun.

По словам 52-летней женщины, в то время как она загорала на пляже, к ней подошел мужчина, ударил ее, а затем изнасиловал. Также злоумышленник украл у нее сумку и мобильный телефон, после чего скрылся.

Крики о помощи пострадавшей услышала отдыхающая недалеко пара и поспешила на помощь. Женщине потребовалась медицинская помощь, так как она получила несколько травм.

Подозреваемый в преступлении – выходец из Северной Африки, в возрасте около 30 лет.

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