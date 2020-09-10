На Сахалине девочка погибла при попытке сделать селфи во время шторма

В городе Холмске на юге Сахалина погибла 16-летняя девочка, которая пыталась сделать селфи во время штормовой погоды в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу района.

Как рассказал собеседник агентства, подростка смыло в море. По его словам, инцидент случился на Приморском бульваре в Холмске вечером 9 сентября.

«Девочку удалось вынести на берег, но она уже захлебнулась», — сообщил диспетчер.

Он также рассказал, что на место случившегося прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. При помощи местных жителей они сумели вытащить ребенка на берег. Однако медикам не удалось спасти девочку.

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