В Лос-Анджелесе запретили выпрашивать сладости на Хэллоуин из-за COVID-19

В США власти Лос-Анджелеса запретили жителям выпрашивать сладости в рамках традиционной в канун Хэллоуина игры «кошелек или жизнь». Об этом сообщает CNN.

Такое решение было принято из-за продолжающейся эпидемии нового типа коронавируса COVID-19.

Согласно данной традиции, переодетые в маскарадные костюмы граждане стучатся в дома соседей и выпрашивают сладости, пытаясь напугать их выкриком «кошелек или жизнь».

Власти города отмечают, что в рамках этой традиции будет сложно поддерживать действующие правила социального дистанцирования. Кроме того, администрация города запретила проводить мероприятия с участием кого-то помимо членов семьи, даже если они проходят на открытом воздухе.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.