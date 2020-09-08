В Турции ввели всеобщий масочный режим
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В Турции ужесточили масочный режим из-за пандемии коронавируса нового типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение МВД страны.
Отмечается, что теперь защитные маски обязательно нужно носить во всех общественных местах, в том числе на улицах, в парках.
Ранее в Турции запретили ездить стоя в городском общественном транспорте из-за COVID-19. Запрет не распространяется на метро, трамваи, метробусы, а также другие рельсовые транспортные средства.
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