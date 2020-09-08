Власти Приморья сообщили об угрозе перелива воды через дамбу из-за тайфуна

В Хасанском районе Приморья существует опасность перелива воды через дамбу из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун «Хайшен». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое министерство ГО и ЧС.

«В Хасанском районе поднялся уровень воды на реке Барабашевка, есть угроза перелива воды через дамбу. Оперативные службы работают на участке и контролируют ситуацию», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в поселке Посьет Хасанского района всего за 8 часов выпало 78 мм осадков, в селе Барабаш выпало 55 мм дождей за 4 часа, в поселке Пограничный – 57 мм за 7 часов.

3 сентября на регион обрушился тайфун «Майсак», из-за чего 150 тыс. человек остались без света, было повалено больше 700 деревьев. Пострадали 55 человек, погибли три человека. Во Владивостоке ветер достигал 40 м/с, а мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 м/с.

Позже в регион пришел тайфун «Хайшен»: скорость ветра достигала 32 м/с, обильные дожди вызвали разливы рек, оказались поврежденными дороги.

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