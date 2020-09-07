Росздравнадзор обнаружил неточности в статистике смертности от COVID-19

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство выявило неточности в статистике некоторых больниц по смертности от COVID-19. Об этом сообщает «Медицинский вестник».

Как отмечается, разночтения возникли из-за регистрации некоторых погибших пациентов как умерших не от коронавируса, а от других заболеваний. Также были зафиксированы и обратные ошибки.

Большая часть неточностей была выявлена в медучреждениях, которые перепрофилировали для приема больных с COVID-19.

По словам Самойловой, эти погрешности необходимо проанализировать и сделать выводы на будущее.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. В настоящий момент всего в России зарегистрированы 1 030 690 случаев COVID-19.

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