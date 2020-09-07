Мурашко назвал дату поставки вакцины от коронавируса в клиники

Поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции в клиники начнутся на следующей неделе (14-20 сентября). Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

По его словам, на текущей неделе (7-13 сентября) вакцинируют тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование третьей фазы

«Параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы. На этой неделе все даты точно объявим», — уточнил Мурашко.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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