В России изъяли 100 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ

ФСБ изъяла около 100 т контрабандных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ России пресечен канал контрабанды в Российскую Федерацию табачных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов», — заявили в ЦОС.

Там добавили, что стоимость изъятой табачной продукции составила 216 млн руб.

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