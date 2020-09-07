Вильфанд пообещал «супервысокую» температуру в северных регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в регионах на севере европейской части России, а также в Западной Сибири и Уральском федеральном округе будет наблюдаться аномально высокая температура, передает ТАСС.

По его словам, температура выше климатической нормы прогнозируется в Архангельской области, Республике Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе и Салехарде.

«На севере 20 градусов днем — это супервысокая температура», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что жаркая погода сохранится на юге европейской части России. Там воздух прогреется до 30 градусов тепла. Речь идет о Краснодарском крае, Крыме, а также регионах Северо-Кавказского федерального округа, указал синоптик.