В Пентагоне заявили, что отслеживают ситуацию на базе в Нигере

Американские власти с пристальным вниманием следят за ситуацией на авиабазе в Нигере. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

Военных особо интересует, имеют ли доступ российские специалисты к технике США в этой африканской стране.

«Россияне находятся в отдельном комплексе. У них нет доступа к силам США или к нашей технике», — подчеркнул Остин.

Он отметил, что всегда фокусируется на безопасности и защите сил США. Остин сказал, что на данный момент не видит серьезной проблемы, которая касалась бы защиты сил.

До этого агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США сообщило, что российские военнослужащие якобы заняли авиабазу в Нигере, где также размещены американские солдаты. Такое развитие событий происходит на фоне требования властей Нигера о выводе американских войск из страны. Военные власти африканской страны потребовали от США вывести из страны почти 1000 военнослужащих.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.