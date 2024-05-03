Названы самые хоккейные города России

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Илья Хохлов в интервью Legalbet заявил, что Череповец, Магнитогорск и Нижнекамск являются самыми хоккейными городами в России.

По его мнению, в небольших городах хоккей является главным развлечением, способным привлечь большое внимание болельщиков.

«Понятно, что в крупных городах тоже любят хоккей, но там, в мегаполисах, есть еще большое количество других развлечений. В маленьких городах это главный досуг для людей. В промышленных городах люди работают на благо хоккейных команд и болеют за них», — заявил Хохлов.

По итогам розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 «Нефтехимик» не смог квалифицироваться в плей-офф. Обладателем Кубка Гагарина в 2024 стал магнитогорский «Металлург».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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